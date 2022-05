Francesca De Andrè choc: «Il mio fidanzato stava per uccidermi. La mia famiglia mi ha lasciato sola»

Pochi giorni fa Francesca De Andrè, la figlia di Cristiano de Andrè, si era sfogata sui social, raccontando di un momento drammatico della sua vita. Non aveva fatto nomi ma si era capito che fosse legato alla sua complicata relazione sentimentale. Un amore che oggi Francesca definisce tossico. La De Andrè in una intervista sulla rivista Chi parla per la prima volta della sua relazione malata con Giorgio, il suo ex fidanzato. Francesca dopo l'esperienza del Gf Vip aveva provato a voltare pagina conoscendo un altro uomo e un altro amore, Gennaro. Ma poco tempo dopo, finito il reality e finita la voglia di andare avanti, Francesca era tornata insieme al suo ex. Per lui aveva lasciato tutto, anche la sua città trasferendosi a Lucca.

Le botte

Innamorata di lui, aveva deciso di trasferirsi a Lucca e mettere da parte l'esperienza televisiva per dedicarsi al sogno di costruire una famiglia. Ma la realtà, fin dall'inizio, è stata ben diversa. E quello che era il sogno di un amore da favola si è presto trasformato in un "rapporto tossico", fatto di violenza, botte e pugni che le sono quasi costati la vita: «Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo.

Durante tutto questo tempo, la nipote di De Andrè non ha denunciato il fidanzato perché "lui aveva già in atto altre denunce" e per questo si sentiva in colpa, quasi spaventata al pensiero di poter ulteriormente peggiorare la sua situazione».«Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo» queste le parole di Francesca de Andrè che anche sui social, dopo Pasqua, aveva raccontato il suo dramma.

I ricoveri in ospedale

«Questo racconto lo abbiamo rimandato quattro volte perchè Francesca era in ospedale con codice rosso.. e questo non può e non deve succedere» ha scritto Gabriele Parpiglia sui social, parlando dell’intervista realizzata con Francesca de Andrè. Il giornalista ha anche aggiunto: «Le foto relative al pestaggio per il momento non le abbiamo pubblicate, ma se dovessero servire solo per aiutare una ragazza incastrata nel circolo della tossicità di un amore fake, lo faremo».

Riguardo alla sua famiglia ha dichiarato: «Ma quale famiglia? Quelli che mi hannno affidato al Comune di Milano in un orfanotrofio? Sono sola. Cerco solo un tetto. Sogno stabilità»