«Fai schifo», Francesca De Andrè sbotta con Gennaro Lillio: ecco cosa sta succedendo

Mercoledì 10 Luglio 2019, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca De Andrè sbotta con Gennaro Lillio: «Fai schifo». La nipote di Faber e il modello di Dolce e Gabbana si sono conosciuti al Grande Fratello 16 e dal quel momento sono apparsi inseparabili. Alcuni follower però non avrebbero scommesso sulla prosecuzione della loro storia d'amore, una volta usciti dalla Casa. E adesso cosa sta succedendo?Nelle ultime stories di Instagram, Francesca De Andrè commenta un gesto di Gennaro Lillio. La figlia d'arte inquadra un tavolo pieno di cibo appena acquistato al supermercato e commenta: «Una volta usciti dalla Casa la situazione è peggiorata. La nostra spesa continua a essere aperta su un tavolo e consumata prima di arrivare nel frigorifero». A quel punto, Francy inquadra Gennaro che pare intento a mangiare uno yogurt. «Fai schifo», commenta ironica l'ex gieffina. E conclude: «Io non sono da meno. Ti amo anche per questo».Insomma, la storia d'amore tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio procede a gonfie vele e le loro gag alla Casa Vianello fanno il giro del web. Auguri!