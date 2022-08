Francesca Ferragni, vacanze da mamma in montagna. I followers notano un dettaglio: «Fa sanguinare gli occhi»

Le prime vacanze in tre per Francesca Ferragni sono appena cominciate. La sorella minore di Chiara Ferragni, diventata mamma poco più di un mese fa, è partita per la montagna insieme al compagno Ricky Nicoletti e al figlio, il piccolo Edoardo. La famigliola ha scelto aria fresca e passeggiate all'aperto per trovare un po' di ristoro in questa calda estate, come del resto fanno molti neogenitori. Ma proprio in quanto neogenitori, Francesca e Ricky potrebbero aver commesso un errore che non è passato inosservato alle followers più esperte.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Francesca Ferragni, vacanze in montagna con il piccolo Edo IMPREVISTI Valentina Ferragni, vacanze separate dal fidanzato Luca Vezil:... TALE FIGLIA Chiara Ferragni, la mamma Marina di Guardo sfoggia un fisico da urlo... LA RIVELAZIONE Chiara Ferragni: «Quando ho capito che Fedez era l'uomo...

«Mi fa sanguinare gli occhi»

Il bambino, nato il 21 giugno, appare nelle foto trasportato dal papà in un marsupio, ed è proprio questo il motivo del contendere tra i commenti alla carrellata di tenere immagini padre-figlio. «Quel marsupio non ergonomico mi fa sanguinare gli occhi», scrive una follower. «Francesca per favore, proprio tu usa un marsupio adatto al bambino...non voglio suggerirti marchi...ma quello no, è deleterio per le anche», fa eco un'altra. A quanto pare dalle immagini pubblicate su Instagram, il marsupio scelto da Francesca Ferragni per Edo non sarebbe ancora adatto per un bambino così piccolo. «Non segue la fisionomia né del portato né del portatore, il bimbo si trova in una posizione non naturale che può danneggiare anche e schiena», si legge in una spiegazione.

Quello del marsupio è un tema che sta particolarmente a cuore ai neogenitori, sarà per questo che le fan di Francesca si sono sentite in diritto di consigliare - sicurramente a fin di bene - di scegliere un prodotto più adatto alle esigenze del neonato. Sempre a patto che quanto si veda da pochi scatti su Instagram corrisponda alla realtà e che il marsupio scelto per Edo non sia, invece, già perfetto così.