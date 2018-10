Giovedì 18 Ottobre 2018, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 13:59

Francesca Fioretti rompe il silenzio. L'ex compagna di Davide Astori sceglie i versi di Alda Merini per tornare a postare su Instagram, a sette mesi dalla scomparsa del compagno. «Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore», cita la Fioretti, accompagnando i versi con una foto in bianco e nero.