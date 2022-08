Francesca Manzini, il cambiamento e i chili persi: «Ho voluto guarire»

Il cambiamento di Francesca Manzini. In un video che la showgirl pubblica sul suo profilo Instagram, si riprende davanti allo specchio in intimo per mostrare la sua forma fisica smagliante e invidiabile. Negli ultimi tempi, l’attrice, imitatrice e, di recente, conduttrice di Striscia la Notizia si è messa a regime e, fra allenamento e alimentazione, è riuscita a liberarsi di quei chili in più che tanto la tormentavano da tempo. «Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura. Ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo acchiappalike».

Dunque, la stessa Francesca ha comunicato di aver perso 14 kg, anche se, a detta sua, il suo peso forma non è stato ancora raggiunto. L’imitatrice, infatti, ha sofferto in passato di gravi disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia. Problemi che, per fortuna, sembra proprio si sia definitivamente buttata alle spalle.

L’attrice è oggi felicemente fidanzata con Marcos Scimia Vaia (un barbiere), noto per essere il sosia italiano ufficiale dell’attore statunitense Johnny Depp. Vaia è spuntato, tra le altre cose, proprio di recente all’interno del divertente promo del Grande Fratello Vip, dove per l’appunto interpreta il ruolo dell’attore americano in uno sketch con Alfonso Signorini.

Dopo la fine della relazione con il suo ex storico Christian Vitelli (con cui avrebbe anche dovuto convolare a nozze, come raccontato a Diva e Donna) oggi Francesca è rinata in toto col suo «amore puro» e della forma fisica rinata.