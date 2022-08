Francesca Michielin: la foto svela chi è il nuovo fidanzato

Sembra sempre più felice Francesca Michielin ora che è più in love che mai. L'artista e conduttrice di X Factor, generalmente molto riservata sulla sua vita privata, ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono durante la sua vacanza in montagna e, tra le foto, non è passata inosservata una in particolare in cui la sua ombra è accanto a quella di un uomo in una stradina. «Non basterà settembre per dimenticare le 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑛𝑒 di cose che ci siamo detti» scrive Michielin a corredo del post.

Leggi anche > Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, risponde sulla gravidanza: «Niente figli per ora»

Il misterioso uomo, accanto a Francesca Michielin, si chiama Davide Spigarolo. E,dopo mesi, entrambi hanno deciso di uscire allo scoperto, taggandosi sui social. Spigarolo, invece, ha condiviso con i suoi follower una serie di scatti di coppia e ha citato il verso della canzone August di Taylor Swift: «So much for summer love and saying ‘us'». Poi, la foto che li ritrae teneramente abbracciati al tramonto.

L'artista ha commentato le foto con un cuoricino azzurro, che gli occhi attenti dei follower hanno notato e, tra i tanti, c'è chi osserva: «Finalmente siete usciti allo scoperto, siamo felici per te Francesca».