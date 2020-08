Francesca Pascale e Paola Turci, ecco il bacio: effusioni in barca per l'ex di Berlusconi

Francesca Pascale e Paola Turci si baciano. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto dell'ex compagna di Silvio Berlusconi e della cantante che si scambiano effusioni a bordo di uno yacht. Le voci di un flirt fra le due si susseguivano già da tempo e la conferma sembra arrivare da questi scatti. Il settimanale definisce quella fra la 36enne Pascale e la 55enne Turci una "amicizia molto speciale".

Le due stanno trascorrendo insieme un periodo di vacanza in Cilento, fra bagni, shopping e passeggiate. Francesca Pascale e Paola Turci sono state paparazzate a bordo di uno yacht di 25 metri, che si può noleggiare per 60mila euro a settimana. Ed ecco ora anche la foto del bacio, che in qualche modo "ufficializza" un gossip di cui si parlava già da un po'.



Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA