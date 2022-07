Francesca Pascale e Paola Turci spose, gli ex famosi (da Silvio Berlusconi a Paolo Canè)

Paola Turci e Francesca Pascale sono pronte al grande passo. Dopo due anni di love story mantenuta quasi in segreto, la cantautrice romana e l'ex compagna di Silvio Berlusconi si diranno il sì in un rito civile nel comune di Montalcino con una festa da sogno nell'esclusivo castello di Velona. Ma come si sono conosciute e come è nata la loro relazione?

Paola Turci e Francesca Pascale, la love story

Le prime notizie sulla relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale risalgono a due anni fa, quando nell'estate 2020 i fotografi di Oggi pubblicarono uno scatto che ritraeva un bacio tra le due durante una vacanza in Cilento, a bordo di uno yacht da 25 metri (per un costo da 60 mila euro alla settimana). Pascale aveva appena interrotto la relazione con Silvio Berlusconi. Al gossip non seguirono smentite né conferme, né ci furono altri "avvistamenti". Tanto che già si pensava che la storia fosse già chiusa. Ma ai più attenti non sono sfuggiti alcuni indizi: numerosi post pubblicati sul profilo Instagram della Pascale erano a "tema arcobaleno" con un esplicito appoggio al Ddl Zan. A far pensare che la relazione non fosse terminata anche messaggi di auguri senza destinatario, like e commenti tra i profili delle due donne. Poi, pochi giorni fa l'annuncio delle nozze, arrivato come un fulmine a ciel sereno ha posto fine a ogni dubbio.

Francesca Pascale, dalla carriera politica alla convivenza con Berlusconi

Francesca Pascale, 36 anni, di Napoli, ha conosciuto Silvio Berlusconi nel 2006, quando, appena laureata ha iniziato la carriera politica in Forza Italia. Una conoscenza che si trasforma in relazione intima già nel 2011 che viene poi ufficializzata nel 2012. Poi a marzo 2020 la chiusura del rapporto con una "buonuscita" di 20 milioni e la villa in Brianza, dove attualmente la donna risiede in pianta stabile.

Paola Turci, dall'ex tennista al divorzio

La cantautrice romana Paola Turci, 57 anni, arriva al matrimonio con un divorzio alle spalle e diverse love story tra cui quella con il tennista Paolo Canè. Nonostante sia molto riservata circa la sua vita privata, si sa che è stata sposata per due anni con Andrea Amato, milanese classe 1974. Il matrimonio celebrato nel 2010 ad Haiti è terminato due anni dopo. Prima di sposarsi, Turci aveva avuto una lunga relazione con l'ex tennista Paolo Canè, anche se racconta di essere appassionata della terra battuta già da prima di conoscerlo.