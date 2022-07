Francesca Pascale e Paola Turci sono arrivate a piazza Matteotti a Montalcino pronte a dire il loro «Sì lo voglio» al Palazzo dei Priori. In Jaguar bianca le due donne giunte nella piazza insieme sono state accolte da una folla di curiosi. Con tailleur bianco Fendi e capello tenuto fermo dal gel, Francesca è emozionata e abbraccia gli amici e i parenti fuori dall'auto.

Pascale-Turci, l'arrivo delle spose

Paola ha optato per una jumpsuite, outfit iconico per la cantante, di Alberta Ferretti con spalline sottili e corpetto aderente. Vanno mano nella mano verso il sindaco Silvio Franceschelli pronto a officiare la loro unione civile. Una ventina di minuti e poi le due neo sposine escono dall'arco del vecchio Municipio.

Francesca si asciuga le lacrime e saluta tutti, Paola sorride. Poi scendono le scale e vanno verso la macchina ma sbagliano strada. L'emozione era talmente forte che ha giocato uno scherzetto alle spose.

Gli invitati

Pochi gli invitati per celebrare l'amore che lega le due donne da molti anni. Dopo la funzione i festeggiamenti proseguiranno al Castello di Velona, resort di lusso della Val d'Orcia a Siena, tra vigneti e cipressi tipici della zona.

I dettagli della location

I fiori e gli allestimenti sono già pronti nella location da fiaba. I ragazzi che lavorano con Michele, della ditta Eden Flower, hanno corso tutto il giorno da una parte e dall’altra sotto i 38 gradi all’ombra. In paese, ormai da giorni, non si parla d’altro che di questo matrimonio (perché per tutti di questo si tratta, nessuno dice “unione civile”).

Paola Turci e Francesca Pascale si sono ufficialmente unite civilmente e auguro loro tutta la felicità del mondo.



Tutto il resto sono solo chiacchiere di chi con ignoranza vuole arrestare la libertà. pic.twitter.com/zoxju2VnyJ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) July 2, 2022

«Ma è vero che verrà anche Silvio Berlusconi?», chiede ai cronisti Piero, pensionato seduto al caffè Il Leccio di fronte al Comune.