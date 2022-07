Francesca Pascale e Paola Turci, i look del matrimonio: entrambe in bianco e pantaloni. Ma senza il bouquet

Le spose più attese sono (entrambe) vestite di bianco. E indossano i pantaloni. Paola Turci e Francesca Pascale, che oggi hanno detto il loro "sì" a Montalcino, per l'outfit hanno scelto di andare sul classico, ma neanche troppo. Tutto bianco, dall'auto a bordo della quale sono arrivate al Vecchio Municipio della cittadina della Val d'Orcia, accolte dagli applausi della folla, ai look chiari scelti per la cerimonia. D'altra parte è estate, fa caldo, e ci si sta dicendo "lo voglio" per sempre.

Così la cantante ha puntato sulla jumpsuit, uno dei suoi look preferiti (sfoggiata svariate volte anche sul palco, ndr) con una tuta a bretelle Alberta Ferretti dal pantalone scampanato che le lascia la schiena nuda. Mentre Francesca Pascale ha scelto un tailleur color panna con bavero lucido, cinta in vita e pantalone palazzo firmato Fendi.

Il fiore all'occhiello

Nessun bouquet, ma due boutonnières, ossia il fiore all'occhiello, elemento praticamente maschile. In genere lo sposo lo indossa a sinistra: qui le due spose la portano ognuna su un lato diverso. E i fiori sono diversi tra loro. Tutto studiato nei minimi dettagli?