Izabel Goulart strega Capri col suo belfie on the beach

Domenica 4 Agosto 2019, 10:52

Fisico mozzafiato e bikini da urlo guardando i Faraglioni di Capri: così, tra pose sexy, passeggiate e gite in barca, trascorre le sue vacanze italiane Izabel Goulart. La top model e attrice brasiliana, ex angelo di Victoria's Secret e influencer da 4 milioni e mezzo di followers, è stata infatti fotografata in questi giorni sull'isola azzurra, dove è approdata dopo aver fatto tappa in Sardegna e all'indomani del suo viaggio a Mykonos, sulla cui isola ha trascorso momenti passionali insieme al compagno, il calciatore e portiere del Paris Saint-Germain, Kevin Trapp.