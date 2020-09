Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al Festival di Venezia, follower furiosi: «Vi eravate lasciati... E poi volgari»

Francesco Chiofalo e la fidanzata Antonella Fiordelisi partecipano alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e l’ex protagonista di “Temptation Island” pubblica una foto di coppia sul red carpet, attraverso il suo profilo social. Una scelta non condivisa da molti follower: alcuni si lamentano perché Francesco qualche giorno fa aveva parlato di crisi con la fidanzata e altri per via del loro look, definendolo «volgare».

Per il post di Francesco Chiofalo e Antonella Fiodelisi i complimenti non sono mancati da parte dei follower, ma gli hater si sono scatenati. Francesco appunto qualche giorno fa aveva parlato di crisi con Antonella per via dei genitori di lei, che non l’accettavano: «Le stanno facendo una pressione fortissima – aveva spiegato dalle sue stories di Instagram - per farla lasciare con me, non sotto forma di consiglio ma nella maniera più diseducativa del mondo e cioè prendendola di petto, con feroci litigate e minacce. Sono senza parole».



La crisi è evidentemente passata, ma per alcuni follower la cosa è sospetta: «I tuoi suoceri – scrive un fan - hanno cambiato idea... Le hanno dato il via libera... O è perché al Red carpet non Si può mancare?!», oppure: «Ma non avevate litigato?«, seguito da: «Business!!!!!! E tra poco Barbarella...», e «Eh certo fino ad una settimana fa vi eravate lasciati, lei ti insultava e tu insultavi i suoi genitori.. ora magicamente apparite al festival dello scempio di Venezia. Comunque veramente tamarro, la classe e l’eleganza proprio non ti e non vi appartiene».

Le critiche maggiori però si scatenano sul look, con appunti soprattutto al vestito di Antonella, che metterebbe in mostra una parte del seno. Gli attacchi però sono per tutti e due: «Ma perché con gli occhiali e lei con il vestito della nonna? Eleganza 0 😂😂😂 ma poi non vi eravate lasciati?», si chiede un fan, mentre altri commentano con «Mortisia e il gobbo di Notre dame», «Anche dai Cinesi ho visto abiti migliori», «La sposa cadavere e zio Fester» e «Il festival quest’anno è caduto veramente in basso....dalle star di Hollywood a.....bah!».

