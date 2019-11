Francesco Chiofalo imita una persona affetta da attacchi di panico: bufera social. Lui si difende: «Non ho ucciso nessuno»

Un altro piccolo passo falso per Francesco Chiofalo. Dopo aver partecipato a Le Iene in cui l’ex protagonista di Temptation Island ha avuto un confronto con una blogger a cui aveva rivolto alcuni epiteti, ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico.





Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal social per dire la sua: «Scusate – ha scritto Francesco - ma non mi sembra di aver ucciso nessuno. Gli attacchi di panico non sono così ma del tutto diversi. La mia è una evidente parodia volta non ad offendere nessuno ma a sdrammatizzare una brutta problematica. Ripeto non per offendere ma per sdrammatizzare che è molto diverso. Io penso che se nella vita non si impara a sdrammatizzare e ridere sui problemi prima o poi ci si butta di sotto dalla finestra. Bisogna vivere alla leggera e saper sorridere di fronte ai problemi».

Ultimo aggiornamento: 17:48

