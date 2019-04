Francesco Chiofalo in love, è un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne la nuova fidanzata di Lenticchio

Martedì 16 Aprile 2019, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 14:33

La relazione non è ancora stata ufficializzata, ma a questo punto sembrano non esserci più dubbi: Francesco Chiofalo ha ritrovato l'amore. Il giovane romano, protagonista di Temptation Island, sta ritrovando il sorriso dopo la fine della storia con Selvaggia Roma e soprattutto dopo la grande paura per l'operazione al cervello a cui si era sottoposto.Da qualche giorno si sono rincorse delle indiscrezioni sulla nuova fiamma di Lenticchio: le voci più accreditate riportavano che si tratta di una ragazza già nota al pubblico televisivo. In effetti, sembra essere proprio così: anche Gossipetv.com ha diffuso l'identità della nuova fidanzata di Francesco Chiofalo Lenticchio, finora, si era limitato a confermare la sua frequentazione con una ragazza, a distanza di mesi dalla rottura con Selvaggia, e di essere sul punto di innamorarsi di nuovo. Sull'identità, però, Francesco Chiofalo era rimasto decisamente misterioso. Oggi, però, i principali portali di gossip sostengono che si tratti di un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Federica Spano, che sarebbe stata avvistata insieme a lui mentre si concedevano romantiche passeggiate in giro per Roma.Francesco Chiofalo aveva assicurato: «Quando me la sentirò, saprete tutto di lei». Ora, però, Lenticchio è stato preso in contropiede dai portali di gossip e potrebbe presto ufficializzare la nuova relazione.