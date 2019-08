Francesco Chiofalo, le accuse choc di Selvaggia Roma: «Mi metteva le corna e mi ha messo le mani addosso»

Giovedì 29 Agosto 2019, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 16:24

A poche ore dalla notizia del presunto tradimento di Francesco Chiofalo ad Antonella Fiordelisi, l'ex Selvaggia Roma in una diretta su Instagram ha lanciato delle pesanti accuse: «Cornificava anche me con Aurora Ciorbi e mi ha messo più volte le mani addosso». Al momento, Chiofalo non avrebbe replicato alle accuse.Ecco le parole di Selvaggia Roma: «Conosco Aurora. Era l'amante di Francesco. Quando sono uscita da Temptation Island, io ero ancora innamoratissima di lui. Gli do un'altra opportunità, ma lui mi tradisce ancora. Io l'ho lasciato e ho rifrequentato il mio ex ragazzo. Lui mi fece passare come se io lo avessi tradito. Lui fa passare tutti come se siano gli altri a sbagliare. Sa usare molto bene le parole. Ha messo le mani addosso anche al mio migliore amico, perché diceva che aveva paura che gli portasse via Aurora. Prima di Temptation Island mi lasciò sul Raccordo e mi ha soccorso un poliziotto. Non ho mai denunciato perché lo amavo».Selvaggia Roma ha parlato anche della malattia di Chiofalo: «Quando è stato male io l'ho chiamato anche se mi aveva tradito, mi aveva messo le mani addosso e aveva augurato la morte a mia madre. Ma ha lucrato sulla sua malattia. Non ha mai avuto rispetto per niente e per nessuno. Ci ha parlato anche con una mia amica mentre stava con Antonella. Con un profilo fake ancora mi scrive. Dovrebbe disintossicarsi da tante cose e tornare il Francesco che ho conosciuto io, bellissimo».Durante la diretta interviene anche Eliana Michelazzo: «Le bugie escono fuori». Follower furiosi: «Parli te?». Chiofalo replicherà alle accuse? Staremo a vedere.