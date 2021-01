Francesco Chiofalo e il ritocchino: «Questa operazione cambierà i connotati del mio viso»

Francesco Chiofalo vola a Istanbul per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. Francesco Chiofalo ha dato l’annuncio del ritocchino ai suoi fan da Instagram:«Questa operazione cambierà i connotati del mio viso».

Francesco Chiofalo ha risposto sul social alla domanda di un follower che chiedeva perché si trovasse Turchia. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha fatto sapere di volersi sottoporre a un ritocchino per cambiare il suo viso, confessando di non essersi piaciuto fin da quando era un bambino: «Questa operazione – ha spiegato - mi cambierà i connotati del viso. Attenzione, non mi trasformerò in un Ken umano, anche perché non è il mio stereotipo. Però diciamo andrò a stravolgere il mio viso come piace a me. Con questo spero di risolvere la non accettazione di me stesso. Sarà evidente, lo vedrete tutti».

La sua non è insicurezza, insicuro è chi si sottopone ai ritocchini e non lo confessa: «La gente che mi conosce sa che sono sicuro di me. Io penso che gli insicuri siano quelli del mondo dello spettacolo o gli influencer che non dicono di essersi rifatti. Sono insicuri e hanno paura del giudizio della gente».

