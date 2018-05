Francesco Monte e l'addio a Paola Di Benedetto: «Non l'ho mai amata, ho chiuso prima che fosse tardi. Cecilia un lutto»

Martedì 15 Maggio 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 16:31

MILANO – “Sull'Isola ho vissuto una bellissima esperienza con Paola, lei è stata importante”. Sembrava una storia d’amore destinata a durare, ma all’improvvisosi sono lasciati. La relazione è nata nel reality in Honduras, ma tornando a casa (eliminato per il canna-gate) l’ex tronista ed ex di, ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti: “Poi, quando siamo tornati in Italia – ha fatto sapere a “Chi” in edicola domani - ho capito che il mio cuore non batteva per lei, che non l'amavo. Certo, stavamo bene insieme, ma da parte mia non c’era amore”Molto ha giocato l’addio di Cecilia Rodriguez in diretta tv al GFVip: “Sono stato sincero, forse è stata la prima volta nella mia vita in cui ho avuto il coraggio di interrompere una storia prima che fosse troppo tardi. Forse ho commesso l’errore di parlare di amore, di fidanzamento. Ho sbagliato. In realtà stavo soltanto cercando una via di fuga perché io all’Isola ho iniziato un percorso di recupero. Quando Cecilia mi ha lasciato dalla casa del Grande fratello Vip, davanti a tutta l’Italia, per me è stato un lutto. Non vivevo quella sensazione dalla morte di mia madre. Eppure nella vita sono caduto altre volte. Ma quella di Cecilia è stata una mazzata tremenda”.Un accenno anche al canna gate: “Mi ha fortificato e reso sicuro delle mie azioni, che si sono tramutate in azioni legali. Non farò un passo indietro sulla vicenda. Le accuse mi hanno indurito rispetto alla vita, ma quello che ho vissuto lontano dalle telecamere fa molto più male delle polemiche post reality”.