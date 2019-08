Francesco Monte, dedica con "affondo" della fidanzata Isabella De Candia: «La verità a volte...»

Martedì 6 Agosto 2019, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 08:14

Dopo aver messo fine alla storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta all’interno delle mura della casa del Grande Fratello Vip 2019,si è fidanzato con la modella, con cui è partito per una romantica vacanza a Ibiza.L’amore va a gonfie vele e Isabella ha fatto una dedica social al fidaznato. Con un post dal suo account instagram ha condiviso uno scatto che la vede baciare Francesco Monte, seguito dalla didascalia: “La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone LIBERE si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore. ♥️ @francescomontereal”.Le frasi fanno probabilmente riferimento alle polemiche sul presunto tradimento di Monte nei confronti della Salemi. Sul tema è intervenuto lo stesso ex tronista, isolano e giefino: “Io ho smentito tutto! – ha fatto sapere in un’intervista al Magazine di “Uomini e donne” - Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”.