Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Il video che lascia pochi dubbi

Giovedì 11 Ottobre 2018, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 10:09

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? È la domanda che serpeggia nella casa del Grande Fratello Vip dopo lo scambio di tenerezze andate in scena l'altra notte. Nascosti sotto il piumone i due inquilini si sono lasciati andare a coccole e carezze. E c'è chi giura che il primo bacio sia finalmente arrivato.D'altronde per il bel ex tronista poteva mancare un flirt nel reality? Dopo la storia con Cecilia Rodriguez e Paola Caruso, corteggiata all'Isola dei Famosi e lasciata nel giro di un mese, ecco arrivare Giulia. Che dire, se son rose fioriranno.