Francesco Monte e Giulia Salemi, l'addio dopo una lite. Ora lei si consola con un rampollo milanese

Venerdì 5 Luglio 2019, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:30

Tra Francesco Monte Giulia Salemi ormai è tutto finito. L'amore tra i due è infatti acqua passata ed entrambi, in questo momento, starebbero frequentando altre persone per dimenticare una storia intensa ma finita in modo brusco.Se Francesco Monte sembra già legato sentimentalmente alla modella Isabella De Candia, anche Giulia Salemi starebbe frequentando un ricco e affascinante giovane, proveniente da una delle famiglie più ricche e in vista di Milano, anche se il nome al momento resta top secret.A qualche settimana di distanza dalla rottura ufficiale tra Francesco Monte e Giulia Salemi, il magazine di gossip Spy ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della storia tra i due. Come si legge su Spy, «la rottura definitiva è avvenuta durante il Festival di Cannes, quando la coppia si è presentata sul tappeto rosso. Proprio in quell’occasione Francesco è esploso e ha capito che la storia con Giulia non poteva andare avanti: un litigio furioso nella notte e poi, da lì, l’addio». Sarebbe proprio in quella settimana, compresa tra il 7 e il 14 aprile, che Francesco Monte avrebbe rotto con Giulia Salemi per tuffarsi tra le braccia della 33enne Isabella De Candia, pugliese ma di origini tedesche.A presentarli sarebbe stato un amico comune, Pio D'Antini, il personaggio noto per la coppia comica con Amedeo Grieco, protagonista di show come Le Iene o Emigratis. La moglie di Pio, infatti, è molto amica di Isabella De Candia e sarebbero stati loro a presentarla a Francesco Monte. L'ultima lite con Giulia Salemi, sempre secondo Spy, potrebbe aver indotto l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez a lasciare la influencer per Isabella. Difficile, però, sapere se la storia tra i due sia iniziata dopo la rottura di Cannes o se vi fosse del tenero già quando Monte era fidanzato con Giulia.Intanto, la bella influencer italo-iraniana ha deciso di mettersi tutto alle spalle e concentrarsi sugli impegni professionali, senza tuttavia rinunciare alla vita sentimentale. Secondo Oggi, infatti, Giulia Salemi starebbe frequentando un aitante e facoltoso giovane milanese: «Si sta dedicando agli amici, alla famiglia e soprattutto a un nuovo progetto professionale ancora top secret. Si sussurra anche che abbia un ricchissimo e aitante corteggiatore. Trattasi di uno dei più ambiti rampolli della Milano bene».