Francesco Monte e Giulia Salemi, la dichiarazione d'amore su Instagram: «Pallina mia»

Sabato 12 Gennaio 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Monte e la dichiarazione d'amore a Giulia Salemi. La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, starebbe vivendo un momento d'oro. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver tergiversato nella Casa, adesso sembra davvero fare sul serio con l'influencer italo-persiana. Tanto da dedicarle un post romantico su Instagram.Francesco Monte ha postato una galleria di tenere foto in cui appare accanto a Giulia. «Noi», cinguetta romantico e aggiunge una serie di hashtag che non lasciano spazio a dubbi, tra cui #pallinamia. Hashtag che mandano i fan in visibilio, confermando una volta per tutte che la storia d'amore continua.I follower della coppia - i cosiddetti Fralemi - esplodono in commenti di gioia: «I tuoi occhi brillano quando sei con lei». E ancora: «Stiamo facendo fatica a commentare quanto siete belli». Il post ha superato i 240mila like. Francesco Monte sembra aver ripreso in mano la sua vita, affianco a Giulia Salemi. E il dolore per la rottura con Cecilia Rodriguez sembra solo un lontano ricordo. Tutto superato allora? Staremo a vedere.