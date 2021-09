Francesco Monte e Isabella De Candia, l'indiscrezione: «Si sono lasciati, ma lui spera ancora»

La storia tra Francesco Monte e Isabella De Candia sarebbe giunta al capolinea dopo due anni. Secondo quanto riporta il setimanale 'Chi' i due si sarebbero detti addio, ma lui spererebbe ancora di ricucire il rapporto. «La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma», si legge su Chi Magazine.

I due non hanno commentato e continuano a seguirsi su Instagram, ma non si mostrano insieme da un po'. Secondo 'Chicche di Gossip' di Chi, Francesco Monte si augura che la storia d'amore non finisca e di proteggere la sua vita sentimentale dal gossip. Già da tempo aveva deciso di tenere la vita privata al riparo.

Francesco Monte e Isabella De Candia

Monte si è legato alla modella dopo aver chiuso con l'influencer italo-persiana Giulia Salemi, attualmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, e si è detto in più occasioni felice e convinto di aver trovato la persona giusta. Avevano dei progetti, ma prima volevano concentrarsi sul lavoro. Ora questa relazione sarebbe finita.