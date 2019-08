Francesco Monte, prima dedica social per la fidanzata Isabella De Candia: «Lascia entrare l'amore!»

Giovedì 8 Agosto 2019, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 21:57

ufficializza la sua relazione con la modellacon una dedica dal suo profilo Instagram. Dopo la rottura, accomagnato da numerosi polemiche e voci di tradimento, con Giulia Salemi l’ex tronista è partito per Ibiza dove ha trascorro la prima vacanza di coppia con la nuova compagnia.Ieri era toccato a Isabella fare una dedica con riferimento proprio al caso dei “tradimenti”. La De Candia infatti ha condiviso una foto di coppia dal social, accomagnato da un “La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone LIBERE si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore. ♥️ @francescomontereal”.Francesco invece, oltre al classico scatto con la fidanzata, ha scelto Ia versi di una canzone di Chris Brown, Beautiful People: “Live your life live your life. Let the love inside. It's your life it's your life. Got to live it right”@isadeca 🖤 (“Vivi la tua vita vivi la tua vita. Lascia entrare l’amore. È la tua vita è la tua vita. Devi viverla bene”).