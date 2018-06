Francesco Monte e Stefano De Martino, gli ex delle sorelle Rodriguez si incontrano a Milano: ecco cosa è successo

🕸🦋🎋 Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Giu 12, 2018 at 5:46 PDT

Martedì 12 Giugno 2018, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro fra ex delle sorelle Rodriguez in centro a Milano. Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e papà del piccolo Santiago in sella alla sua moto ha incrociato Francesco Monte, ex di Cecilia, sorella della showgirl argentina, lasciato in diretta durante il Grande Fratello per poi finire protagonista del canna gate all’Isola dei famosi.I due ex cognati sono stati fotografati dal settimanale “Spy” mentre si salutano con entusiasmo e concedono anche qualche selfie agli ammiratori.Francesco dopo la fine della sua love story con Paola Di Benedetto risulta single, mentre per Stefano sembra sia ancora in corso la relazione con la fashion blogger Gilda ambrosio.