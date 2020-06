Francesco Sarcina e la separazione da Clizia Incorvaia: «Una vita basata sui like, a un certo punto mi sono rotto le...»

Francesco Sarcina torna sulla separazione da Clizia Incorvaia. Il cantante e l’influencer, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha incontrato il neo fidanzato Paolo Ciavarro, si sono lasciati e Sarcina ha sottolineato come una delle cause sia stata l’intrusione da parte dei social.



I social infatti sembrano aver avuto il loro peso: “Questa è un'epoca narcisista- ha speigato in un’intervista a “I Lunatici”, sulle frequenze di Radio Due - tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”.



Ai follower infatti interessa la vita privata: “Io sono un po' sociopatico. Anzi, social patico. Ho un rapporto di odio amore con i social. Sono un'arma a doppio taglio. Si è creato tutto questo trip dell'avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente”. Il lockdown appena passato per lui non è stata un’esperienza facile: “I primi dieci giorni è stato di totale paranoia, non potevo vedere i miei figli, poi in realtà ho fatto di necessità virtù, ha trasformato quella mancanza in qualcosa, nel mio caso, in una canzone. I miei figli? Il grande sono riuscito a rivederlo, la piccola l'ho rivista solo da pochi giorni, non l'ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo.



Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore. I ragazzini oggi sono molto più svegli di quello che crediamo, io vivo una situazione da separato come molti italiani, ma sono recidivo nei miei errori, ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho”.

Ultimo aggiornamento: 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA