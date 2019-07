Sabato 13 Luglio 2019, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tradito dalla mogliee dal suo migliore amico nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio . Il cantante delle Vibrazioni ha parlato per la prima volta del tradimento dopo la separazione dalla moglie in un'intervista al Corriere della Sera.Un doppio addio tanto più doloroso se si considera il forte legame che esisteva tra, così forte da volerlo come testimone di nozze nel 2015 nel matrimonio conQuelle che all'inzio sembravano solo voci, gossip, si sono rivelate una drammatica verità per il cantante delle, che non riesce ancora a darsi pace. «Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa – ha raccontato-. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita».ha poi dichiarato di aver tentato una riconciliazione con la moglie, non andato a buon fine, e di non aver più visto. «Ci eravamo lasciati. Che cambia se l’ha cercato lei, se covava un desiderio o se l’ha fatto per farmi male? – ha concluso -. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica».