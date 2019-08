Sabato 31 Agosto 2019, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti inizia la carriera d'attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so' scordato...». Terminate le vacanze, l'ex capitano ed ex dirigente della Roma inizia la sua nuova carriera d'attore. In attesa di vederlo in Casa Totti, (una sorta di Casa Vianello in salsa romana), Totti si "allena" davanti la macchina da presa di uno spot, diretto dal regista Paolo Genovese.L'ex capitano è infatti testimonial di un detersivo e proprio durante le riprese accade qualcosa. Come riporta Vanity Fair, in un video del backstage viene mostrata una scena dello spot. Totti deve lanciare le camicie in lavatrice, ma al momento del ciak dimentica la battuta: «Me so' scordato».Neanche a dirlo, la spontaneità dell'eterno capitano conquista tutti. In attesa del debutto con la sitcom in coppia con Ilary Blasi sulla loro vita famigliare. Francesco Totti fa ancora gol.