Francesco Totti e Ilary Blasi, festa di compleanno in pizzeria alla Pisana Video

Sabato 28 Settembre 2019, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 13:05

Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano.Per il primo compleanno lontano da Trigoria, Totti insieme alla moglie Ilary Blasi ha scelto un locale semplice nel quartiere Pisana a Roma. Le immagini del compleanno lontano dai riflettori di Francesco Totti, però, sono comunque state pubblicate sui social dagli increduli clienti della pizzeria e anche Ilary ha condiviso con i suoi follower la pizza scelta per cena.La sorpresa più grande - ad ogni modo - non è stata per il festeggiato, ma per i tanti - tifosi e non - che si sono ritrovati a cenare fianco a fianco con l'ottavo re di Roma e persino ad intonare il più classico dei tanti auguri a te all'arrivo del tiramisù della casa.