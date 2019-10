Totti, Fedez e tutti i vip scomparsi dai social, lo strano messaggio è virale «Non cercatemi». Ecco cosa c'è dietro

Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 13:16

Cosa hanno in comune tutti questi personaggi? Al momento la latitanza dai social e uno strano messaggio comparso nelle stories. Ed è subito caccia al motivo o meglio alle celebrità. Si chiama, infatti,a cui parteciperanno tutti questi vip.Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il messaggio apparso suè un indizio. ​Il reality vede diversi volti famosi, impegnati in una caccia all’uomo singolare. I vip dovranno fuggire da chi è disposto a tutto pur di rintracciarli e catturarli. Sulle loro tracce ci saranno ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici. Per un programma di questo tipo creare un alone di mistero è d'obbligo e per alimentare la curiosità da diverse settimane circolano ipotesi e congetture.Ilsta per sbarcare anche in Italia grazie alla piattaforma Amazon Prime che, per la sua prima stagione, ha voluto un cast d'eccezione, pronto a far impallidire tutti i reality con vip, famosi e stelle. La presenza di vere star lascia pensare a un successo assicurato. Fedez sarà in gioco insieme all'amico inseparabilee chissà sei non farà qualcosa per suo marito in stile "Sandra e Raimondo".L'addio momentaneo ai social da parte di alcuni concorrenti era stato già motivato con impegni di lavoro non specificati. La stessaaveva spiegato che il suo Fedez, che ci aveva abituati a documentare quasi ogni momento della sua giornata, era lontano da casa per lavoro e le mancava.