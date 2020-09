Francesco Totti, la tenera dedica a Ilary Blasi davanti al Colosseo e le battute degli amici

Roma, la luna e tu. Un contesto perfetto per Francesco Totti, che per la nuova foto con Ilary Blasi ha scelto uno sfondo romantico ed eterno. Il campione ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae due dei suoi amori: la moglie e il Colosseo. È sera e davanti al simbolo della città illuminato non può mancare la dedica romantica. «Più bella cosa non c'è», ha scritto a corredo del post l'ottavo re di Roma.

Boom di like e di commenti, tra cui anche quello dell'autore della canzone citata, Eros Ramazzotti, che ha scritto «Belli». Ha fatto sorridere, inoltre, la battuta di Luca Toni, amico stretto dell'ex capitano della Roma e suo compagno di squadra in Nazionale. «Bella l’Arena d Verona ahahah», ha scritto l’ex calciatore.

È stata, però, la citazione di Antonello Venditti a scatenare gli utenti: «Roma, Roma, Roma, cuore de sta città».

I romani, infatti, non si sono sfuggiti l'errore di Toni e lo hanno corretto insegnandogli il romanesco. «Si dice core e non cuore» gli hanno fatto notare simpaticamente in tanti.



