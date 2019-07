Francesco Totti e Ilary Blasi, critiche sui social: «Francè non è proprio legalissimo»

Martedì 9 Luglio 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 18:12

Qualche trasgressione in vacanza ed è gogna social per Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi. Sulla coppia sono piovute critiche dopo che l'ex capitano della Roma ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un video in cui appare senza cintura di sicurezza in auto e un altro nel quale la consorte fa spese dai vu cumprà sulla spiaggia. Eppure sono trascorsi solo pochi giorni da quando è stato elogiato per essersi messo in fila per l'insalata di riso a Sabaudia.La normalità, in fondo, è anche questa. Il web ha sottolineato che i due hanno infranto le regole in entrambi in filmati. Questi dettagli non sono passati inosservati perché il 'pupone' è seguitissimo. Coloriti i commenti ai frame che mostrano la conduttrice accovacciata davanti a un venditore ambulante. «Francè... non sarebbe proprio legalissimo», scrive uno dei followers.Nell'altro filmato diffuso sui social la famiglia Totti è in macchina senza cintura di sicurezza e con la piccola di casa in piedi nell'abitacolo. Nessuna prova che la vettura fosse in movimento o che Ilary abbia acquistato davvero la merce in vendita. Per alcuni potrebbe essere soltanto un modo per continuare a far parlare delle loro vacanze a Sabaudia e per condividere la normalità nel bene e nel male.