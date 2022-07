Francesco Totti ha la misura colma. Mentre la moglie Ilary Blasi si gode le vacanze tra un safari in Tanzania e un soggiorno al mare a Sabaudia, l'ex numero 10 della Roma da giorni è chiuso nel suo silenzio nella mega villa all'Eur. L'unico contatto è con il figlio Cristian che accompagna agli allenamenti di calcio under 18, per il resto l'ex capitano trascorre le giornate a bercamensarsi tra un gossip e uno scoop.

APPROFONDIMENTI CIAO AMORE CIAO Ilary Blasi, un investigatore privato per scoprire il tradimento.... LA CURIOSITÀ Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? Il partito che ci... MAMMA ILARY Ilary Blasi non rinuncia alla villa a Sabaudia: eccola in spiaggia...

Noemi Bocchi, chi è la (presunta) nuova fiamma di Totti che avrebbe fatto infuriare Ilary

Francesco Totti chiuso nel suo silenzio dopo le voci su Noemi Bocchi e la figlia Isabel

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello uscito sul settimanale Chi, che fa entrare in gioco un investigatore privato assoldato da Ilary per scoprire il presunto tradimento di Totti, che a propria volta si sarebbe servito della piccola Isabel per non destare sospetti a casa dell'amante.

Sarebbe stata proprio la bimba, portata a conoscere i figli di Noemi, a parlare dei «due amichetti» alla madre, che da lì si sarebbe insospettiva e avrebbe deciso di rivolgersi a un investigatore per far pedinare il marito.

Retroscena gravi che macchiano una bellissima favola d'amore lunga vent'anni, di cui 17 di matrimonio, e che infangano anche la reputazione dell'ex calciatore, che per il momento preferisce non parlare, ma che fonti vicine descrivono come molto infastidito da queste intrusioni nella sua sfera personale. Secondo i ben informati, è solo questione di tempo. Fra poche ore Er Pupone potrebbe decidere di rompere il silenzio con una dichiarazione di fuoco.