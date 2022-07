«Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme»: l'indiscrezione che fa sperare i fan della coppia

Francesco Totti e Ilary Blasi, continuano a susseguirsi le voci intorno alla loro separazione. Da ogni dove, arrivano spesso notizie anche contrastanti.

Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: il patto con Ilary e i figli

Totti-Blasi di nuovo insieme?

Se fino a poche ore fa si parlava di un'imminente (se non già avvenuta) convivenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ora c'è un'indiscrezione che fa ben sperare i fan della coppia più chiacchierata di Roma e d'Italia. Dopo un periodo di crisi, culminato con la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero tornare insieme. Questo è ovviamente l'auspicio di tantissimi follower, ma anche un'indiscrezione lanciata sia da portali generalisti, come Tpi, e da riviste specializzate in gossip, come Novella 2000. In particolare, la fantasia dei fan (e non solo) si è accesa con una foto pubblicata da Ilary Blasi su Instagram Stories. Dopo la vacanza in Tanzania, la conduttrice tv è tornata con i figli in Italia e in questi giorni, come di consueto, si trova a Sabaudia. La foto di due cappuccini ha scatenato le fantasie dei follower.

APPROFONDIMENTI IL GOSSIP Francesco Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: il patto... SOCIAL Ilary Blasi, il giallo delle foto social a Sabaudia: una... IN VACANZA Totti-Ilary, il mistero delle vacanze di Noemi Bocchi: su Instagram i...

Roberto Alessi su Totti e Ilary Blasi

C'è chi ha ipotizzato che quel cappuccino fosse del nuovo compagno di Ilary Blasi, che sarebbe stato la causa scatenante della separazione da Francesco Totti. Ipotesi improbabile, dal momento che la conduttrice si trova con i figli e altri amici che hanno figli coetanei dei suoi. Per qualcuno, invece, si tratterebbe di un messaggio nascosto per Francesco Totti: una sorta di invito a tornare insieme. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ammette di essere ottimista: «Questa separazione mi fa rabbia, perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di ciò che stai perdendo. Un vero peccato. Tutti mi chiedono se torneranno insieme. La risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è "Sì, torneranno insieme"».

Ilary Blasi torna a Sabaudia, prima volta senza Totti dopo 20 anni: la spiaggia è ai suoi piedi

Totti-Blasi, le indiscrezioni contrastanti

Nella girandola di indizi e rumors, capire come stanno le cose non è semplice. Anche perché sia Ilary Blasi che Francesco Totti, sulla loro separazione, hanno scelto il massimo riserbo. Basta quindi un semplice post su Instagram per scatenare ipotesi e fantasie. Oggi si parla di un ritorno insieme, ma si tratta solo di una supposizione o di un auspicio. Fino a ieri, invece, si parlava di un trasferimento a Milano per Ilary Blasi, che andrebbe a vivere con i figli vicino agli studi Mediaset di Cologno Monzese e finalmente potrebbe dire basta ad una faticosa vita da pendolare tra Roma e il capoluogo lombardo.