Francesco Totti in fila per l'insalata di riso a Sabaudia, il tweet diventa virale

Domenica 7 Luglio 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2019 11:54

L'ex capitano della Roma è stato "beccato" mentre aspettava in suo turno per ordinare il pranzo in spiaggia a Sabaudia. Famosa località del litorale laziale dove Totti trascorre parte delle sue vacanze con Ilary Blasi e i loro tre figli.A pubblicare su Twitter la foto è stata la giornalista Maria Latella, che ha commentato: «#francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli».Neanche a dirlo, la foto del campione in fila per il suo turno ha fatto impazzire i fan.