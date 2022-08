Totti-Ilary, parla l'amico pr: «Lui la ama in modo esagerato ma è successa una cosa grave un anno fa»

Le ultime indiscrezioni sul tormentone dell'estate Totti-Ilary non giocano sicuramente a favore dell'ex capitano giallorosso. Ancora una volta Francesco è stato paparazzato mentre entra di notte a casa di Noemi Bocchi, stavolta al Circeo. Inoltre dagli ultimi rumors sembrerebbe che nei giorni in cui ha avuto i figli con lui a Sabaudia, il pupone abbia continuato a portare Isabel a giocare con i figli dell'amante, che è in vacanza a pochi metri da lui. Questo il motivo per il quale, secondo Chi, Ilary Blasi sarebbe tornata dalle sue vacanze da single infuriata. Ha ripreso la piccola di casa e l'ha portata con sè in Croazia dove ha raggiunto la sorella Silvia, il cognato, le nipoti e lo zio.

Francesco Totti, (anche) a Sabaudia «andava con la figlia Isabel da Noemi Bocchi»: le ultime indiscrezioni

Totti-Ilary, «lui parlerà a breve»

Mosse azzardate a go-go per Francesco Totti che sembra proprio non riuscire a stare lontano dalla 34enne. Ma a prendere le difese dell'ex attaccante scende un'altra volta in campo il suo amico storico Alex Nuccetelli. Dalle pagine del settimanale Novella 2000, il pr ha continuato a dipingere Totti come un uomo tutto dedito alla famiglia. «Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo Francesco non si sarebbe mai allontanato per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa». Ha gettato benzina sul fuoco l'atleta che ha continuato a spiegare la sua versione dei fatti.

Ilary Blasi, nuova "fuga" con la figlia Isabel in Croazia: ecco chi è con lei in barca

I motivi della separazione

«Per Ilary prova un amore esagerato, un'attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo». Non spiega le motivazioni ma aggiunge un dettaglio importante, che dice già da tempo in effetti. «Quello che so è che Francesco parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary».

Insomma non ci resta che attendere che il pupone parli.