Francesco Totti e la famiglia sulla neve, la tenera dedica alla figlia Chanel

Francesco Totti, Ilary Blasi e i tre figli stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza sulla neve. Gli occhi dei followers sono sempre attenti a ogni spostamento del Capitano e non è passata inosservata l'ultima delle stories pubblicate su Instagram. Il 'Pupone' ha dedicato la canzone “A Te” di Jovanotti alla figlia Chanel, la sua secondogenita. Un momento molto tenero.

La canzone che il cantante aveva dedicato alla sua bambina appena nata è stata messa a corredo della foto di padre e figlia. Totti e Chanel sono sulla neve, lui l'abbraccia e le dà un bacio sulla guancia. Uno scatto intimo e familiare, diverso da quello circolato ieri.

L'ex capitano della Roma ha incontrato Matteo Salvini e il leader della Lega ha pubblicato la foto della stretta di mano. Il post ha scatenato numerosi commenti, tra i quali quelli che ricordano che anche Salvini è un "Capitano" per i suoi seguaci. «Il Capitano! Onore a te Francesco Totti!», ha scritto Salvini nella didascalia. I due si sono incontrati in un rifugio sulle Dolomiti del Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige.

