Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo bacio? Il tranello del profilo fake che ha scatenato i social

È già passata una settimana dall'ufficialità della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma dall'uscita dei due comunicati disgiunti diramati dall'Ansa, il mondo del gossip ruota solo attorno alle nuove vite dell'ex coppia simbolo di Roma. E nella ricerca sfrenata di carpire nuove indiscrezioni sulla rottura è facile che qualcuno possa cadere in qualche tranello. Così nelle ultime ore impazza la foto del primo bacio tra Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma è un fake.

Il profilo Fake di Noemi Bocchi

Molti utenti e testate sono cadute nel tranello di un profilo fake della Noemi Bocchi (noemibocchi.official) con più di 13 mila follower. Il profilo falso, cavalcando l'onda del gossip, è riuscito a ingannare molti appassionati di gossip, ma la foto pubblicata, in realtà, è un vecchio bacio che ritrae Francesco Totti e Ilary Blasi.

La foto è del 2018

Lo scatto in questione altro non è che la foto dell'ex numero 10 giallorosso e di Ilary Blasi postata da Francesco Totti in occasione del compleanno della moglie il 28 aprile del 2018 con una dedica speciale: «Io, te e Roma! Auguri amore mio». L'immagine che risale a qualche ora fa, invece, è stata appositamente modificata soprattutto per quanto riguarda i lineamenti di Ilary Blasi per creare l'inganno social perfetto. Una notizia che è stata confermata su Instagram anche dall'esperta social di gossip Deianira Marzano che ha voluto informare i suoi follower del tranello.

Il vero profilo di Noemi Bocchi

Potremmo dire, dunque, tanto caos per niente. L'unico vero account ufficiale di Noemi Bocchi su Instagram è «Noemib_8» che attualmente ha 3.005 follower, ma che purtroppo per i tanti amanti del gossip è privato e quindi difficilmente sbirciabile. Gli altri profili, decine e decine creati soprattutto la settimana scorsa quando è esploso il gossip sulla 34enne romana e Francesco Totti, sono dei fake creati per confondere e con lo scopo anche di diffamarla.