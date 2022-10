Totti, il ritorno social è commovente: «Due anni senza di te»

Erano mesi che Francesco Totti non appariva sui social. Dopo la separazione più chiacchierata dell'estate, il Pupone è sparito. Mentre Ilary Blasi, dopo l'annuncio della fine della loro storia d'amore è diventata sempre più attiva su Instagram, l'ex capitano giallorosso ha scelto il silenzio, optando la riservatezza. Ma in un'occasione così importante ha voluto fare un'eccezione... Il 12 ottobre 2020, infatti, papà Enzo è morto di Coronavirus e la sua dedica è davvero speciale.

Francesco Totti era molto legato a suo padre Enzo e in queste ore, attraverso i social network, il Pupone ha condiviso una tenera foto ricordo in cui è immortalato insieme al suo papà, con una dedica davvero speciale. «Già due anni senza di te». Enzo Totti morì nel 2020 a causa del Covid e purtroppo, a causa delle norme in vigore dovute alla pandemia, nessuno dei suoi familiari ha potuto stargli vicino nel momento più difficile. Una vicenda che ha fortemente segnato l'ex capitano giallorosso, poco dopo il suo addio al mondo del calcio giocato.

La morte di Enzo Totti è stato un duro colpo per suo figlio Francesco, che in particolare si è sempre sentito in colpa per non essergli potuto stare accanto negli ultimi istanti di vita in ospedale. Oggi Francesco Totti è impegnato nella sempre più complicata separazione dalla sua ex moglie Ilary Blasi. Una rottura che ha messo fine a venti anni d'amore e che lo ha allontanato in modo netto dal mondo del web, nonostante sia sempre al centro del gossip. Ma l'amore per il padre lo ha portato a dedicargli un commovente pensiero.