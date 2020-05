Francesco Totti e le 12 scatole di rose per Ilary Blasi, un dettaglio fa infuriare i fan: «È inquietante»

Francesco Totti e le dodici scatole di rose per Ilary Blasi, un dettaglio fa infuriare i fan: «È inquietante». In occasione del suo compleanno, l'ex capitano della Roma ha organizzato per la moglie una sorpresa davvero romantica.

Totti ha fatto recapitare a Ilary dodici scatole di rose con all'interno una lettera di colore blu che, messe una accanto all'altra, componevano la scritta: «Tu sei roba mia». La dedica dell'eterno capitano, però, avrebbe fatto storcere il naso a qualche follower.

«Tu sei roba mia? Anche no. Le donne non sono possesso degli uomini», scrivono alcuni. E ancora: «Questa dedica è inquietante». Immediata la reazione dei tanti fan di Francesco Totti: «È una frase tipicamente romana, che è stata detta al primo appuntamento. Informatevi bene prima di criticare».



