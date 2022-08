Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. Lei: «Non voglio sapere nulla della sua vita privata...»

Dopo 4 anni di storia d'amore, giunge al termire anche la relazione tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin. È da un pò di tempo che non si vedono più insieme...C'è da dire che, nonostante i rumors, era difficile definire una rottura ufficiale della coppia, dato che il cantante e la giovane modella non hanno mai amato esporsi troppo sui social. Una storia che ha fatto sognare i fan e che lascia tutti con l'amaro in bocca. Malgrado la differenza di età, lui 32 e lei 22, hanno creato una relazione solida e si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati.

L'annuncio di Beatrice Vendramin

A rendere ufficiale la fine della storia è stata la bella attrice, tramite una storia su Instagram, dove lancia una frecciatina all'ex fidanzato e un messaggio ai suoi followers: «Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me».

A detta di Beatrice, Fred De Palma (Federico Palana all'anagrafe) ha già voltato pagina e si sta godendo l'estate in tour, in compagnia di nuove frequentazioni... Per il momento nessuna replica da parte del cantante.