Gabriel Garko, Alfonso Signorini: «Tra di noi non correva buon sangue. Quegli ammiccamenti da fotoromanzo anni ’50»

Tra Alfonso Signorini e Gabriel Garko inizialmente non correva buon sangue. A raccontarlo è stato proprio Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, il reality dove Gabriel Garko ha fatto coming out in diretta.

Alfonso Signorini aveva capito che la relazione fra Garko e Adua Del Vesco era falsa: «Tra di noi – ha scritto nell’editoriale di “Chi” - non correva buon sangue. A me non piacevano le sue storie d’amore inventate con le colleghe: il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose e quegli ammiccamenti da fotoromanzo degli anni ’50. E col senno di poi posso dire che non mi sbagliavo. Da quando dirigo “Chi” non ho mai, dico mai, dedicato una sola copertina a quegli amori insulsi e farlocchi».

La cosa era però reciproca: «Anche lui non mi sopportava, ovvio. Chi lo circondava gli ripeteva che io non potevo vederlo (e perché mai?) perché non gli davo spazio sui miei giornali. A distanza di tanti anni le cose sono cambiate. Gabriel Garko ha capito molte cose, una su tutte: che nella vita quello che conta di più è potersi guardare allo specchio e piacersi (e guarda caso fino a pochissimo tempo fa lui non riusciva a farlo)…».

Alla fine comunque Gabriel ha scelto proprio il Grande Fratello per raccontarsi: «Sono stato doppiamente felice che abbia scelto me per fare un primo passo importante della sua nuova vita: ha gettato la maschera davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip liberandosi del peso di un’immagine che per lui era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine, facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità. Era giusto che lo facesse pubblicamente perché nella sua vita è stato vissuto tutto così».

