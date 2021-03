Gabry Ponte diventa (presto) papà: «Quante emozioni quest'anno», ma è mistero sulla mamma

Due mesi fa era in ospedale per un'operazione al cuore, mentre oggi il dj Gabry Ponte annuncia che sta per diventare padre: «e niente.. sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno ❤️», scrive sul suo profilo Instagram. Centinaia i commenti di fan e colleghi che si sono congratulati con il musicista torinese che ha raggiunto il successo con gli Eiffel 65.

Non si sa chi sia la mamma

Della mamma non si sa nulla. Il dj è abbastanza riservato quando si tratta della sua vita privata e non ha voluto svelare nulla riguardo alla sua compagna. La foto che ha mostrato sui social mostra un'ecografia di un feto di circa 4 mesi. Non sembrerebbe mancare quindi molto alla nascita del piccolo.