Gaia Trussardi lascia l'azienda di famiglia: weekend d'amore con Adriano Giannini a Portofino

Mercoledì 23 Maggio 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso mese Gaia Trussardi ha lasciato l’azienda di famiglia per dedicarsi a «proseguire nuove sfide professionali», come recitava il comunicato con cui annunciava il suo allentamento, e nel mentre si può godere la sua relazione con Adriano Giannini.La sorella minore di Tomaso infatti è fidanzata col figlio di Giancarlo, anche lui attore, ed è stata fotografata da “Diva e donna” mentre passeggia romanticamente con lui a Portofino, fra baci e tenerezze.L’occasione è stata quella del Riviera International film Festival, rassegna dedicata ai registi under 35 di cui Gaia è stata membo della giuria nella sezioni documentari.