Garrison Rochelle a Verissimo: «Mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni

«Non ho dovuto mai fare coming out con mia mamma, lei ha sempre capito tutto», Garrison Rochelle, storico coreografo di Amici di Mario De Filippi parla di amore a Verissimo.

Garrison: «Ho sempre sofferto in amore»

Il coreografo si lascia andare al racconto e ripercorre i suoi primi approcci sentimentali: «Mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni». «Ho sempre sofferto in amore, non dormivo, non mangiavo, piangevo». Nella sua vita sono state quattro, rivela, le storie davvero importanti.

Oggi Garrison è single: «Sto bene. Se domani l'amore dovesse sbattermi in faccia, lo accetto. Penso anche che sia difficile far entrare qualcuno nella mia vita alla mia età, ho le mie abitudini, i miei orari. Ma mai dire mai. Magari arriva la persona giusta...».

