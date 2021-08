Gemma Galgani, seno rifatto a 71 anni: «Ero giù di morale per le tante delusioni d'amore»

Nuovo seno grazie alla chirurgia estetica per Gemma Galgani, 71 anni, tra gli insostituibili protagonisti del programa di Maria De Filippi "Uomini e donne". Vedersi con qualche anno in meno ma anche tirare su il proprio morale per le tante «delusioni amorose»: queste le ragioni dell'intervento che la stessa Gemma svela a Nuovo tv.

Dopo i lifting effettuati in passato ora Gemma Galgani si è affidata a un chirurgo plastico per aumentare la propria taglia di seno. Il settimanale Nuovo tv pubblica in anteprima gli scatti di Gemma con il nuovo décolleté. «Ho ceduto alla vanità lo ammetto - dice -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta».

«Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l'idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo» racconta.

La Galgani non si è lasciata fermare dalle possibili critiche: «Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d'esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri». «Mi sento meglio anche con me stessa - conclude -. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero».