Michelle e Obama ospiti di George Clooney: quel ramo del lago di Como è sempre più vip

Quel ramo del lago di Como sta diventando sempre più vip. Ieri a Laglio è arrivato persino l'ex presidente Usa Barack Obama, accompagnato da Michelle e dalle due figlie, ospite di George Clooney e Amal nella loro Villa Oleandra e il paesino si è trasformato in Fort Knox. La zona attorno alla residenza estiva dell'attore fino a lunedì è off-limits. Il sindaco Roberto Pozzi ha emanato una serie di ordinanze con divieti di sosta nell'area. Sarà vietato anche l'accesso alla spiaggetta di Riva Soldino e al molo di Laglio per tutti tranne i proprietari delle imbarcazioni dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì. «Per tanti onori - ha commentato Pozzi -, qualche onere dobbiamo accollarcelo».



Un soggiorno, quello dell'ex famiglia presidenziale, che dovrebbe durare un paio di giorni. «È un incontro strettamente privato - spiega all'Adnkronos Roberto Pozzi, sindaco di Laglio - Non nascondo che per il nostro piccolo paese è una grande occasione per farci conoscere». «Immagino quante persone in America andranno a vedere dove è Laglio cercandolo sul mappamondo», continua Pozzi.

Sabato 22 Giugno 2019, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 09:16

