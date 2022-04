Georgina Rodriguez e lo stipendio mensile: ecco quanto le passa Cristiano Ronaldo per le spese dei figli

Essere la compagna di Cristiano Ronaldo? Più che un lavoro a tempo pieno, almeno a giudicare dallo "stipendio" che ogni mese il calciatore accrediterebbe a Georgina Rodriguez per coprire le spese relative ai figli.

La modella e influcer 28enne è la compagna di CR7 dal 2017. Madre della figlia Alana e in attesa di una coppia di gemelli, la protagonista della docuserie Netflix "Io sono Georgina" si occupa anche dei figli del compagno: Cristiano jr, nato da una notte di passione con una cameriera, e Mateo ed Eva, nati da madre surrogata.

Secondo il giornale catalano El Nacional, Cristiano Ronaldo passerebbe mensilmente una cifra di 100mila euro a Georgina Rodriguez. Solo qualche tempo fa, la modella aveva dichiarato: «Sono consapevole che essere la sua compagna mi offre molte opportunità ma non sono solo la “compagna di”. Quello che ho in banca, per cui ho lavorato, l'ho costruito io. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare».