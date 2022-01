Ronaldo, 60mila euro per il regalo di compleanno a Georgina: la foto della modella proiettata sul grattacielo Burj Khalifa a Dubai

Una foto gigante di Georgina Rodriguez proiettata sul Burj Khalifa. Il regalo di compleanno di Cristiano Ronaldo alla sua compagna, che ha compiuto 28 anni, è di quelli che non si possono dimenticare. Il campione del Manchester United ha speso ben 60mila euro per far riprodurre la gigantografia della modella sul grattacielo più alto al mondo. «Un sogno che si avvera», ha commentato lei sui social, postando le foto dei festeggiamenti, a cui si sono uniti anche i figli e alcuni amici.

«Ecco come finisce questa giornata emozionante. Non riesco a trovare le parole - ha detto Georgina, che aspetta due gemelli dal calciatore -. Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno. Grazie Dubai per trattarci sempre così bene e farci sentire a casa. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per rendere questo giorno così speciale. E grazie a tutti voi che ci siete sempre e siete felici per la mia felicità e quella della mia famiglia. Vi amo dal profondo del mio cuore». La coppia ha approfittato della sosta per le nazionali, per andare negli Emirati.