Valentina Vignali e il tradimento: «L'ho scoperto così. Le corna le ho prese, non le ho fatte»

Il Grande Fratello , iniziato ieri sera, tra i suoi concorrenti ha diversi nomi già noti: tra questi quello di Valentina Vignali , modella e cestista, decisamente celebre sul web (su Instagram ha oltre 2 milioni di followers). Un personaggio di grande personalità e che non le manda a dire a nessuno, come ha già dimostrato in passato nelle sue ospitate televisive, e come ha fatto vedere anche ieri sera.