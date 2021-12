Gf Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio “segreto”: la mamma della showgirl conferma

La regina indiscussa dei siparietti del Gf Vip è Francesca Cipriani. La bombastica pupa ha fatto parlare di sè per la sua storia con Alessandro Rossi, l'imprenditore che le ha rubato il cuore e che le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta televisiva. Da quel momento la Cipriani pare si sia spenta all'interno del loft di Cinecittà e questo fa presagire che lei potrebbe decidere di voler abbandonare la casa il 13 dicembre come da contratto firmato in prima battuta con Alfonso Signorini. Ma se all'interno della casa la vitalità di Francesca si è persa, fuori dagli studi i rumors si alzano. E al centro del gossip ora ci è finito proprio il ragazzo della vippona. Pare infatti che Alessandro abbia nascosto a tutti di essere già padre. Il giovane imprenditore trentenne avrebbe già un figlio e non avrebbe raccontato a tutti la verità. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, "Nuovo" che ha rivelato che l'imprenditore avrebbe un figlio di 3 anni.

Gf Vip, la mamma di Francesca conferma

E a confermare tutto è arrivata la mamma di Francesca: «È vero», ha dichiarato Rita De Michele, madre della Cipriani, dichiarando anche che sua figlia ha conosciuto sia il piccolo che l'ex compagna di Alessandro. Francesca e il suo Alessandro avrebbero nascosto il fatto che il ragazzo sia già padre di un figlio, anche alla redazione del Grande Fratello. Lo aveva solamente accennato la showgirl ad alcuni concorrenti quando ha affrontato il tema della maternità specificando che non si vorrà sposare con il pancione e che già sa che il suo fidanzato sarà un ottimo papà perchè già l'ha visto all'opera. Ma poi sulla questione nessuno ci è mai tornato. Sarà argomento della puntata di venerdì 10 dicembre?